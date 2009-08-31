Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
2'
88
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
88
-
Кушов
Сергей Кушов
46
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
68
-
Михалев
Владимир Михалев
60
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
78
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Васильев
Александр Васильев
46
-
Роденков
Юрий Роденков
90