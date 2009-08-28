Шинник
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
46
-
Кабанов
Сергей Кабанов
66
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
54
Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Беличенко
Виталий Беличенко
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
46
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гармашов
Георгий Гармашов
49
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
75
-
Богю
Георге Богю
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Смольников
Игорь Смольников
12'
88