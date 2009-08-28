Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Усанов
Максим Усанов
62
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
73
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Деменко
Максим Деменко
61
-
Михеев
Андрей Михеев
46
-
Пикущак
Игорь Пикущак
90
Анжи
мин
-
Власов
Антон Власов
90
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
46
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
12'
69
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90