Черноморец
мин
-
Ланько
Виталий Ланько
73'
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
55
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
65
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
55
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
82
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
72
-
Королев
Денис Королев
50
-
Иванов
Николай Иванов
46
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
60
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90'
90