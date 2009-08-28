Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
52'
84
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
77
-
Кушов
Сергей Кушов
72'
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
46
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
76
СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
60
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
46
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90