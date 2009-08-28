Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
90
-
Обозный
Максим Обозный
42'
76
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Середа
Антон Середа
46
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
85
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Алейник
Олег Алейник
80
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
67
-
Михалев
Владимир Михалев
55'
65
-
Мор
Эдуард Мор
46
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
80
-
Роденков
Юрий Роденков
90