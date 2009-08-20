Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
90
-
Санников
Дмитрий Санников
67
-
Есиков
Павел Есиков
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
46
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
68'
90
-
Букиевский
Виктор Букиевский
90
-
Едунов
Алексей Едунов
62
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
45
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
75
-
Семенов
Иван Семенов
46