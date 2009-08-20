КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
58
-
Перов
Андрей Перов
45
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
74
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
78
Шинник
мин
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
77
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
36'
85