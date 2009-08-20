Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
66'
87
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Чудин
Иван Чудин
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
59
Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
90'
90
-
Обозный
Максим Обозный
90
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Середа
Антон Середа
70
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
64'
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Алейник
Олег Алейник
73