Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Усанов
Максим Усанов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
76
-
Деменко
Максим Деменко
69
-
Олейник
Александр Олейник
61
-
Пикущак
Игорь Пикущак
81
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
65
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Ланько
Виталий Ланько
85
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
56
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
40
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
90