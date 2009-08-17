СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
90
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
29
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
46
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
84
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
62
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
54
-
Михалев
Владимир Михалев
90
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90