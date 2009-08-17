Анжи
мин
-
Магомедов
Магомед Магомедов
73'
90
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Жосан
Николай Жосан
37'
46
-
Арзиани
Зураби Арзиани
37
-
Бакаев
Михаил Бакаев
65
-
Цораев
Давид Цораев
58
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
43'
57'
90
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Букиевский
Виктор Букиевский
46
-
Алексеев
Игорь Алексеев
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
46
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
71
-
Семенов
Иван Семенов
53'
90