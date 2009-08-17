КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Зеба
Зайко Зеба
61
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Настусенко
Семен Настусенко
63
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
43
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
65
Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
79
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Семенов
Алексей Семенов
48'
82
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
86
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90