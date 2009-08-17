Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
69'
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
64
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
71
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Тюнин
Николай Тюнин
90
-
Чудин
Иван Чудин
90
Салют
мин
-
Антонников
Алексей Антонников
76
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
83
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
90