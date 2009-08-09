Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
87
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
81
-
Букиевский
Виктор Букиевский
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
62
-
Фролов
Сергей Фролов
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Семенов
Иван Семенов
74
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Ланько
Виталий Ланько
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
68'
77
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
90