Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
46
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
76
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
46
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
60
Анжи
мин
-
Магомедов
Магомед Магомедов
56
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
90
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
74
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90