Шинник
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
63
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Королев
Денис Королев
85
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
85