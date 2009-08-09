Металлург
мин
-
Панин
Максим Панин
68
-
Утицких
Андрей Утицких
90
-
Обозный
Максим Обозный
46
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Костин
Михаил Костин
68
-
Середа
Антон Середа
52
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
Чита
мин
-
Беличенко
Виталий Беличенко
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гармашов
Георгий Гармашов
64
-
Нюхалов
Сергей Нюхалов
90
-
Подпругин
Алексей Подпругин
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Смольников
Игорь Смольников
87
-
Нагибин
Иван Нагибин
26'
72
-
Беляев
Роман Беляев
46