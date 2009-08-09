Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Гублия
Беслан Гублия
85
-
Михалев
Владимир Михалев
75
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
64
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
59
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
82
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
12
-
Ятченко
Евгений Ятченко
73
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Чудин
Иван Чудин
90