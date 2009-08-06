Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
46
-
Букиевский
Виктор Букиевский
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
29'
61
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Семенов
Иван Семенов
87
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
90
-
Усанов
Максим Усанов
90
-
Перов
Александр Перов
38
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90