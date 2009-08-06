Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
33
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
58
-
Олексич
Геннадий Олексич
5'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
82
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
69'
79
Анжи
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
46
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
64
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
68