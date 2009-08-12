Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
78
-
Завалий
Иван Завалий
56
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
76
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Семенов
Алексей Семенов
25
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Королев
Денис Королев
25
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
79