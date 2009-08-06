Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
71
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
17'
62'
65
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
81
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
15'
90
-
Бажев
Амир Бажев
44'
70
Чита
мин
-
Беличенко
Виталий Беличенко
90
-
Бураков
Александр Бураков
65
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
82'
90
-
Гармашов
Георгий Гармашов
72
-
Подпругин
Алексей Подпругин
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Рыбин
Руслан Рыбин
90
-
Смольников
Игорь Смольников
41'
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
69
-
Беляев
Роман Беляев
46