СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
80
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
46
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
73
-
Кутас
Павел Кутас
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
46
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
84
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Тюнин
Николай Тюнин
90
-
Чудин
Иван Чудин
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
78