Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Саргсян
Карен Саргсян
69
-
Селин
Алексей Селин
62
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
46
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
22'
75
Шинник
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
67
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
30'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90