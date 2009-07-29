Краснодар
мин
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
62
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Перов
Александр Перов
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
65
-
Олейник
Александр Олейник
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
70
Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Джидич
Алдин Джидич
46
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
79
-
Трусевич
Максим Трусевич
67
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
85