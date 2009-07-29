КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Настусенко
Семен Настусенко
54
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
74
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
64
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
82
Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
74
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
46
-
Лешонок
Владимир Лешонок
73
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90