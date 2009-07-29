Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
90
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Ванев
Михаил Ванев
17
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Гармашов
Георгий Гармашов
63
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Лесков
Иван Лесков
74
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Крейсман
Максим Крейсман
34'
90
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Богю
Георге Богю
90
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Городов
Евгений Городов
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
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Нагибин
Иван Нагибин
32
Луч
мин
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Михеев
Артем Михеев
90
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Мамаев
Юрий Мамаев
5'
70
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Гублия
Беслан Гублия
29'
90
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Михалев
Владимир Михалев
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
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Данцев
Александр Данцев
90
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Кристич
Матия Кристич
90
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Казанцев
Виталий Казанцев
21'
90
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Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
6'
17'
63
-
Дедечко
Денис Дедечко
57
-
Роденков
Юрий Роденков
75'
77