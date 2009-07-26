Краснодар
мин
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
46
-
Соколов
Сергей Соколов
17'
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
70
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
69
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
31
Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Кабанов
Сергей Кабанов
79
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бочков
Андрей Бочков
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Яшин
Сергей Яшин
18'
27'
45'
59
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
54