Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
78
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Бояринцев
Николай Бояринцев
32
-
Коваленко
Александр Коваленко
46
-
Саргсян
Карен Саргсян
83
-
Селин
Алексей Селин
90
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
90
Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
63
-
Джидич
Алдин Джидич
56
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
82
-
Трусевич
Максим Трусевич
10'
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
76
-
Голубов
Дмитрий Голубов
19'
24'
90