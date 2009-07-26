КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
70'
90
-
Зеба
Зайко Зеба
59
-
Перов
Андрей Перов
73
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
65
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
73
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Металлург
мин
-
Панин
Максим Панин
81
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
30
-
Обозный
Максим Обозный
90
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Овчинников
Андрей Овчинников
69
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
19'
90