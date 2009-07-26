Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
72
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Беличенко
Виталий Беличенко
90
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Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
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Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Гаврюш
Роман Гаврюш
90
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Гармашов
Георгий Гармашов
90
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Крейсман
Максим Крейсман
81
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Богю
Георге Богю
90
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Синицын
Андрей Синицын
90
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Аликин
Павел Аликин
46
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Нагибин
Иван Нагибин
90
СКА-Хабаровск
мин
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Алхимов
Евгений Алхимов
18'
71
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Казиханов
Дадаш Казиханов
90
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Олеников
Николай Олеников
90
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Епифанов
Алексей Епифанов
90
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Кабанов
Максим Кабанов
90
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Гарбуз
Константин Гарбуз
75
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Сафрониди
Николай Сафрониди
90
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Нестеренко
Сергей Нестеренко
86
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Коновалов
Андрей Коновалов
90
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Запояска
Вячеслав Запояска
42'
90
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Кармазиненко
Василий Кармазиненко
32'
80