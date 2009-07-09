Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Антонников
Алексей Антонников
57
-
Минеев
Максим Минеев
90
-
Савенас
Мантас Савенас
90
-
Фролов
Сергей Фролов
63
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Клопков
Денис Клопков
88
-
Семенов
Иван Семенов
46
Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
69
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
87