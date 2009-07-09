Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
56
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
64
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
74
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
77
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
16'
90
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
66
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
46
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
53
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
37
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90