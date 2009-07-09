Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Обозный
Максим Обозный
57
-
Иванов
Николай Иванов
54
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Овчинников
Андрей Овчинников
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
79'
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
62
-
Фомичев
Александр Фомичев
65
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
Анжи
мин
-
Иашвили
Сандро Иашвили
71
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
81
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
28'
90