Матч завершен
Металлург
Липецк
Кренделев 79'
2 : 1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Марцваладзе 28'
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 июля 2009, 18:00 МСК
9.07.2009, 18:00 МСК
четверг
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы
Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Обозный
Максим Обозный
57
-
Иванов
Николай Иванов
54
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Овчинников
Андрей Овчинников
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
79'
79'
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
62
-
Фомичев
Александр Фомичев
65
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
Анжи
мин
-
Иашвили
Сандро Иашвили
71
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
81
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
28'
28'
90