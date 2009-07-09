СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
73
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
67
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
87
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
КАМАЗ
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Настусенко
Семен Настусенко
57
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
46
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
55
-
Романенко
Владимир Романенко
81
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90