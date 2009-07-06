Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
86
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
72
-
Резников
Станислав Резников
33'
65
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Бочков
Андрей Бочков
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
41'
90
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Минеев
Максим Минеев
90
-
Савенас
Мантас Савенас
82
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Павленко
Андрей Павленко
46
-
Семенов
Андрей Семенов
46
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
61
-
Семенов
Иван Семенов
90