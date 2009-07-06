Салют
мин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
79
-
Тонких
Сергей Тонких
90
-
Ермаков
Игорь Ермаков
58'
82
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
10'
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
76
-
Бекетов
Артем Бекетов
74
Анжи
мин
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
69
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
63
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Цораев
Давид Цораев
81
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90