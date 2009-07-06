Металлург
мин
-
Панин
Максим Панин
63
-
Обозный
Максим Обозный
7'
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Овчинников
Андрей Овчинников
90
-
Телегин
Илья Телегин
68
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
67
-
Санников
Дмитрий Санников
65
-
Недорезов
Игорь Недорезов
26
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
53'
83
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90