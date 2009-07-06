Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Смуров
Павел Смуров
58
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
75
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
84
КАМАЗ
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
45
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
81
-
Кренделев
Александр Кренделев
77
-
Романенко
Владимир Романенко
58
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90