Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
74
-
Катульский
Алексей Катульский
48'
90
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
61
Чита
мин
-
Ванев
Михаил Ванев
55
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
64
-
Подпругин
Алексей Подпругин
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
90
-
Богю
Георге Богю
54
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90