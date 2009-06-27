Краснодар
мин
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
51
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
18'
55
-
Олейник
Александр Олейник
86
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
75
Металлург
мин
-
Панин
Максим Панин
74
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Григорян
Артур Григорян
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Курдюков
Сергей Курдюков
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
46
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
46