Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
85
-
Лунин
Михаил Лунин
90
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
72
-
Емкужев
Мурат Емкужев
78
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
9'
90
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
90
Салют
мин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
78
-
Ермаков
Игорь Ермаков
31
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
66
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
55
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90