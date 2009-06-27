Анжи
мин
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
60
-
Иашвили
Сандро Иашвили
24'
89
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
80
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
40'
80
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Новкович
Раде Новкович
90
-
Самойлов
Дмитрий Самойлов
46
-
Михалев
Владимир Михалев
64
-
Смуров
Павел Смуров
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90