Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
75
-
Санников
Дмитрий Санников
63
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Комаров
Владимир Комаров
61
-
Магжанов
Наиль Магжанов
90
-
Николаев
Андрей Николаев
78
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
90
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
78