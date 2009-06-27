КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
63
-
Перов
Андрей Перов
65
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
57
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
82
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
78