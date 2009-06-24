Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
67
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Матьола
Денис Матьола
75
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
80
-
Резников
Станислав Резников
73'
90
-
Кабанов
Сергей Кабанов
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
64'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
18
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
60