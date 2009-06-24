Краснодар
мин
-
Герасимов
Иван Герасимов
46
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Соколов
Сергей Соколов
85
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
56'
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
73
-
Олейник
Александр Олейник
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
76
Салют
мин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
90
-
Ермаков
Игорь Ермаков
82
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
79
-
Порошин
Андрей Порошин
55
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
88
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90