Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
78
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Лунин
Михаил Лунин
45'
90
-
Орещук
Роман Орещук
60
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
90
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
68
Металлург
мин
-
Панин
Максим Панин
90
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Иванов
Николай Иванов
65
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
80'
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
60
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
70
-
Кутьин
Александр Кутьин
74