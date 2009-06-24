Анжи
мин
-
Бестаев
Валерьян Бестаев
90
-
Данишевский
Александр Данишевский
90
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
80
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Цораев
Давид Цораев
77
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
38'
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
82
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Ковалев
Александр Ковалев
46
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Чистяков
Александр Чистяков
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
64
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
82'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90